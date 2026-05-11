Заловиха един дрогиран и трима пияни водачи в Хасковска област

Един дрогиран и трима пияни зад волана са задържани, съобщават от МВР. Водачът, употребил дрога е заловен в Хасково в петък. В 08,50 часа на булевард „Илинден“ автоптарул е спрял за проверка „Пежо“, шофирано от 40-годишен. Използваното техническо средство установило употреба на метамфетамин. Последвало е задържането му до 24 часа.

В събота в ивайловградското село Свирачи е хванат да шофира „Сузуки“ млад мъж на 29 години от Ивайловград. При проверка от униформените станало известно, че управлява с 1,27 промила алкохол. В Ивайловград ден по-късно е хванат мъж на 39 години. Той шофирал "БМВ", а при проверка се оказало, че е с 1,96 промила алкохол в издишания въздух. Отказал е кръвна проба. И двамата нарушители за задаржани за денонощие в ареста.

Последният задържан водач с алкохол през почивните дни е бил в димитровградското село Крум. Пътните полицаи са тествали с дрегер 50-годишен водач на „Фолксваген“.

Оказало се, че шофира с 1,87 промила алкохол в кръвта. Той също е бил задържан до 24 часа по заведеното бързо производство и е отказал кръвни изследвания.