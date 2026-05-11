Турски шофьор и още петима мъже са заловени с наркотици през уикенда

Турски шофьор и петима български граждани са задаржани от полицията в различни случаи в Хасдковска област, съобщават от МВР. В петък криминалисти са извършили проверка на товарен автомобил „Ивеко“, шофирано от 34-годишен мъж от Турция.

В кабината на товарната кола е намерен плик с зелена листна маса с тегло 7,48 грама, реагираща при полеви нарко тест на канабис. Образувано е досъдебно производство.

В Хасково са заловени двама мъже, държали наркотик в събота. Мъж на 37 години е държал в себе си 2 дози хероин с тегло 2 грама, а 42-годишен е хванат с 2 сгъвки суха зелена листна маса.

В управлението в Харманли е пренощувало момче на 19 години заради 2 сгъвки със суха листна маска с тегло 2 грама, скрити в дрехите му.

Със същия вид дрога в Свиленград е бил хванат 17-годишен, предал дрогата с протокол. Серията от задържани с дрога е продължила и в неделя.

В хасковския арест е пренощувал 33-годишен. Той е проверен на улица „Картечар“, а в ръката си държал 0,5 грама хероин.