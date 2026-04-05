Великденски концерт зарадва жители и гости на Конуш

    В истински празник на фолклора се превърна Великденския концерт в село Конуш. Събитието бе в НЧ „Пробуда – 1925“. Пълна зала аплодира десетките изпълнители.

    Концертът бе открит от певческия състав за автентичен фолклор към културното средище, под съпровода с гайда на Бонка Стоева.

    Последва награждаване на 11 жени, дали много през годините за развитието на читалището. Те бяха удостоени със званието „почетни членове“ на културното средище.  

    Събитието продължи с изпълнения на младите танцьори от клуб „Дъга“ към местното училище „Св. св. Кирил и Методий“. Младата народна певица Божидара Георгиева изпълни две песни под музикалния съпровод на световно известния кавалджия Недялко Недялков.

    Танцовият състав към читалището също се представи пред публиката, след което настъпи и кулминацията на концерта. Прочутият музикант Недялко Недялков зарадва присъстващите с виртуозни изпълнения. С него бяха още певицата и негова съпруга Тима Недялкова и музикантите Недко Богданов и Костадин Костов, всички свързани с хасковското село.

    Самият Недялков коментира, че това е първото му изпълнение в родното село, откакто е бил на 14 години. 

    Концертът на музикантите бе пред читалището, а присъстващите изиграха кръшни хора. 

    Празникът в Конуш бе организиран от ръководството на читалището. Председателят му Мирослав Янков благодари на всеки, който е помогнал финансово и организационно за провеждането на концерта. 

    „Спонтанно се зароди идеята, преди около месец и половина“. Това ми е голяма мечта от дълго време –  да проведем такъв концерт. Всички изпълнители по един или друг начин са свързани с Конуш. Всички са с корени от селото ни. Радваме се, че виртуозният кавалджия Недялко Недялко и жена му Тима Недялкова се съгласиха да изнесат концерт. С тях заедно на сцената бяха Недко Богданов и Костадин Костов. Те не се замислиха и веднага се съгласиха да изнесат концерт в Конуш. Събитието е посветено на великденските празници и така искаме да поздравим жителите на Конуш“, коментира Янков.

    Източник: Haskovo.NET

    Баскетболният „Хасково" стартира с успех в плейофите
    Баскетболният „Хасково“ стартира с успех в плейофите
