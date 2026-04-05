Стотици миряни посетиха църквите на Цветница в Хасково

    Стотици миряни се стекоха в църквата „Свети Архангели Михаил и Гавраил“ в Хасково на днешния светъл празник Цветница. Тържествена литургия отслужи отец Златко. Отец Никола помаза християните, които се помолиха за здраве.

    Както всяка година пред църквата се продаваха върбови клонки. На този ден в църквата по време на молитвата се благославят върбови клонки. Те се раздават на вярващите и всеки ги отнася до дома си за здраве. Пак за здраве се окичват с върбови клонки портите и се сплита венче от осветената в църквата върба.

    Върбовите клонки символизират палмовите, с които е бил посрещнат в Йерусалим Исус Христос.

    Цветница е подвижен християнски, но и народен празник, който се отбелязва, както в православната, така и в католическата и протестантската църкви една седмица преди Великден, в неделята след Лазаровден.

    Нарича се още Връбница, Цветна неделя, Вая, Куклинден, а в западните църкви Палмова неделя.  

    Честит празник!

    Източник: Haskovo.NET

    • 1
      На
      Нафарфорий
      2 0
      12:29, 5 апр 2026
      Един карамфил 5 евро !
      Отговор
      • Пъ
        Пъпеша
        1 0
        22:04, 5 апр 2026
        Църквата не е това което е
    Още новини от Хасково

    Баскетболният „Хасково“ стартира с успех в плейофите
    Баскетболният „Хасково“ стартира с успех в плейофите
    преди 8 часа
    Окастриха опасно дърво в Хасково
    Окастриха опасно дърво в Хасково
    преди 14 часа
    Търсят 50 монтажници на кабели в Хасково
    Търсят 50 монтажници на кабели в Хасково
    преди 14 часа
    "Алеята на живота" в Димитровград се обогати с още 81 дръвчета
    "Алеята на живота" в Димитровград се обогати с още 81 дръвчета
    преди 15 часа
    100 млади тенисисти участват в държавен турнир в Хасково
    100 млади тенисисти участват в държавен турнир в Хасково
    преди 16 часа
    Великденски концерт зарадва жители и гости на Конуш
    Великденски концерт зарадва жители и гости на Конуш
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Adele-Auftakt in München

