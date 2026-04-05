Стотици миряни посетиха църквите на Цветница в Хасково

Стотици миряни се стекоха в църквата „Свети Архангели Михаил и Гавраил“ в Хасково на днешния светъл празник Цветница. Тържествена литургия отслужи отец Златко. Отец Никола помаза християните, които се помолиха за здраве.

Както всяка година пред църквата се продаваха върбови клонки. На този ден в църквата по време на молитвата се благославят върбови клонки. Те се раздават на вярващите и всеки ги отнася до дома си за здраве. Пак за здраве се окичват с върбови клонки портите и се сплита венче от осветената в църквата върба.

Върбовите клонки символизират палмовите, с които е бил посрещнат в Йерусалим Исус Христос.

Цветница е подвижен християнски, но и народен празник, който се отбелязва, както в православната, така и в католическата и протестантската църкви една седмица преди Великден, в неделята след Лазаровден.

Нарича се още Връбница, Цветна неделя, Вая, Куклинден, а в западните църкви Палмова неделя.

