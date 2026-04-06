Иззеха над 1000 дрехи и обувки „маркови“ ментета

Стоки на защитени марки иззеха при съвместна проверка полицаи от Свиленград и митнически служители на пункта „Капитан Андреево“, съобщиха от полицията.

На 4 април в 00:10 часа е проверен влизащ в страната автобус „Мерцедес“, управляван от мъж на 47 години от Косово.

В хода на извършената щателна митническа проверка в товарната кола са намерени 1055 текстилни изделия и 24 чифта спортни обувки с лого и надпис на запазени търговски марки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост.

Артикулите са иззети с митническа разписка.