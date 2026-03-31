Първокласници четоха и се забавляваха с „Приключенията на Пин“ и авторката Вера Накова в Хасково

Първокласници от СУ „Васил Левски“ се запознаха с пингвингето Пин и авторката на интерактивната детска книжка „Приключенията на Пин“. Децата и авторката се забавляваха с четени и интерактивни игри в читалище „Заря“ в Хасково. Пин е едно малко и много любознателно пингвинче с добро сърце, което вдъхновява децата да мечтаят и да откриват магията на книгите и света на приказките.

Мисията на Пин и авторката Вера Накова, която е неговия създател, е да съхранят любовта към четенето и да насърчат малките читатели да разгръщат истински страници, вместо да прекарват време само пред телефони, компютри и таблети.

Книгата съчетава традицията на приказките с удобствата на съвременните технологии. Чрез вградените QR кодове всяка история може да бъде прослушана – решение, което улеснява заетите родители и помага на децата, които още не могат да четат, да се потопят в приказния свят заедно с Пин. Така се обединяват класиката на печатната книга с интерактивността на дигиталното съдържание – за едно по-богато и вълнуващо детско изживяване.

Още за книгата и предтавянето й в Хасково от автора Вера Накова във видеото към статията