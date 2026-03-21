Първенство по хандбал днес в Хасково

Хасково е домакин на турнир от държавното първенство по хандбал при девойките. Срещите се провеждат в спортна зала „Вълчо Даскалов“ и събират отбори от различни региони на страната.

В първия мач домакините отстъпиха срещу лидера в класирането, отбора на Сливница, с резултат 33:43.

Втората им среща е от13:20 часа и се очаква да бъде също оспорвана.

Турнирът включва мачове при възрастовите групи до 16 и до 19 години, а двубоите предоставят възможност на младите хандбалистки да демонстрират уменията и спортния си дух.

Зоналният финал ще е в Сливница на 18 април.