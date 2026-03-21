Фестивал на мекицата събира етносите в село Въгларово

    С аромат на топли мекици и много усмивки премина Фестивалът на мекицата в хасковското село Въгларово. Събитието се проведе в Международния ден на търпимостта и етническата толерантност (21 март) и събра десетки жители и гости.

    Фестивалът, който вече се превръща в традиция, обединява хора от различни етноси, живеещи в селото. Всеки от тях представи своя рецепта за приготвяне на мекици, а ароматът на прясно изпечено тесто изпълни центъра на населеното място.

    С дарени 25 килограма брашно беше умесено 50 килограма тесто, като рецептата тази година е постна, заради предстоящият Великден. Количеството е двойно повече за разлика от миналата година. Около 1000 мекици преминаха през ръцете на жените кулинарки от селото. Пременени в народни носии те месиха и пържиха тестените изделия с много настроение и ентусиазъм. Една от тях -Димка Матева разказа за обичая на селото и сподели рецептата. 

    Основното послание на фестивала е, че независимо от различията, хората могат да бъдат заедно.

    Проведе се и традиционното състезание за най-добра мекица. Празничната програмата продължи с музика, танци и рецитал.

    Посетителите имаха възможност да опитат различни кулинарни предложения и да се насладят на празничната атмосфера. 

    Организатор на събитието е местното читалище „Светлина-1926". Елена Димова, читалищен секретар подчерта, че празникът обединява хората отвъд различията и именно традициите и споделената трапеза са онова, което сближава общността.

    Фестивалът на мекицата във Въгларово за пети път показа, че толерантността не е просто дума, а преживяване, което може да се усети най-добре, когато хората са заедно.

    ТИР се подпали и изгоря на ГКПП „Капитан Андреево“
