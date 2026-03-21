В оспорван баскетболен мач "Хасково Б" изгуби от "Делфин Бургас"

Баскетболистите на "Хасково" изиграха днес поредния си мач от първенството. Този път обаче те загубиха от "Делфин Бургас" със 73:80 точки.

Двубоят се игра в зала "Младост" в Димитровград. Равностойна игра направиха двата отбора -на полувремето резултатът беше 43:43.

Развръзката дойде в последните минути, когато гостите от Бургас поведоха с решаваща преднина. Най-много точки за Хасково донесе Йоан Желев с 23 точки, а Стоян Гачев -18 точки. За "Делфин Бургас" най-успешен беше Теодор Николов с 30 точки и Теодор Овчаров с 26.

В следващия кръг на 28 март Хасково "Б" гостува на "Каменица Пловдив" в Рогош.