Носталгията по българската валута се пренесе в мартеничките

    Носталгията по българската валута се пренесе в мартеничките. Това заяви хасковлийката Диана Гелева, която е една от занаятчиите в мартенския базар, обособен от вчера пред Областна администрация. Тя предлага мартенички със стотинки във формата на ключодържател и малка декоратична торбичка.

    В преместваемите дървени къщички са изложени различни по вид и форма ръкоделия. Голяма част от тях издават българския бит и култура – чанове, които висят на чевено-бели и цветни влакна, Пижо и Пенда, хурка с фолклорни мотиви, декоративни мартенички на дървени пънчета.

    Десетина са общо занаятчиите, които предлагат собствената си продукция. Цените на изделията са изписани по правилата – в евро и лева. Сред първите клиенти традиционно са хора, които купуват мартенички за свои близки и роднини, живеещи в чужбина.

    Източник: Haskovo.NET

