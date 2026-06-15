Спектакълът „Велика“ и концерт на „Уикеда“ на старта на фестивала „Театър, обичам те!”

Фестивалът „Театър, обичам те!“ започна в Хасково със спектакъла „Велика“ на Малък градски театър „Зад канала“. Тази година емблематичното културно събитие носи още по-специален заряд, тъй като публиката се завръща в напълно обновената сграда на хасковския театър „Иван Димов“. При откриването директорът Стелиян Николов посрещна присъстващите с думите „Здравейте и добре дошли у дома!“, като допълни, че днес всички могат да кажат името на фестивала с наистина пълно сърце.

По време на официалната част кметът Станислав Дечев изрази благодарност към хората, вложили усилия в реализирането на ремонта, както и към екипа на читалище „Заря“, който осигури подслон за театралните дейности по време на строителните работи. Като символичен жест и спомен от този важен момент, от ръководството на театъра подариха на кмета оригинална частица от старата изолация на сградата.

Празничната атмосфера обхвана пространството около театъра още преди началото на основната постановка, когато актьорите от Пловдивския куклен театър забавляваха най-малките и техните родители. Вечерта продължи с много енергия на откритата сцена, където от 21: 00 часа започна съвместният концерт на групите „Sublimation“ и „Уикеда“.

Театралният форум в Хасково ще продължи до 21 юни. Програмата за следващия ден включва хитовия спектакъл „Те бяха десет“ на театър „Възраждане“, а втората музикална вечер ще бъде посветена на концерта на Мона и Роби.