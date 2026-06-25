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Баскетболният „Хасково“ с отбори в „А“ и в „Б“ група и през новия сезон

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    Баскетболният „Хасково“ ще участва в първенството на „А“ група и през следващия сезон. Това потвърди старши треньорът Янко Желев. От ръководството на клуба вече са подали заявка и са платили депозит. Все още не е ясен формата на първенството, предстои този въпрос да се решава. На този етап е ясно, че освен „Хасково“, двете условия за участие в регион „Запад“ са изпълнили ръководствата на шампиона „Видабаскет“ и на „Политехника“.

    Янко Желев коментира, че БК „Хасково“ отново ще имат отбор и в „Б“ група, като в този тим ще се дава поле за изява на юношите от школата.

    Източник: Haskovo.NET

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