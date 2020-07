Най-неприятните подаръци, според науката

Да, има и такива, които те карат да се чувстваш неловко. Не всичко, което получаваш даром, те прави щастлив.

В ново проучване учените установяват, че за хората най-лоши са подаръците, които са им дадени с думите, че това нещо ще им спести пари. В същото време подаръците, които дарителят нарече "пестене на време", се считат за приятни.

"Повечето от нас се надяват, че подаръкът, който поднасяме, ще бъде оценен. Но начинът, по който е поднесен, влияе върху отношението на човека към подаръка", казва Грант Донели, съавтор на проучване на Университета в Охайо, публикувано в Journal of the Association for Consumer Research (списанието на Асоциацията за потребителски изследвания).

"Когато нямате време, ви възприемат като зает човек и много търсен. Има нещо желано в това в сравнение с липсата на пари, което се свързва с нисък статус", добави той.

Учените основават своите заключения на проучване на 405 души в мрежата и още 200 студенти в реален експеримент. Те били помолени да оценят впечатлението от подаръци, получени с тези формулировки.

Подаръците, получени "за да спестят пари", предизвикали у повечето участници чувство на смущение или срам. Според тях, подаряващите такива подаръци възприемат статуса си като по-висок в сравнение със статуса на получателя.

"Те сметнаха, че подаряващият намеква, че не могат да се грижат за себе си или са некомпетентни, защото не им стигат парите", каза Донели.

Ученият съветва да подарявате подаръци, които "спестяват" с друга формулировка или да ги свързвате с пестене време.