Младежите на „Асти ‘91“ стартираха с победа новия сезон в зона „Тракия“

    Хасково е домакин на първи кръг от хандбалния шампионат за младежи до 19 години. Мачовете от зона „Тракия“ са в зала „Вълчо Даскалов“ в спортен комплекс „Спартак“. 

    Програмата включва три мача. В откриващата среща домакинът „Асти ‘91“ посрещна „Фрегата“ (Бургас). Този сезон треньорът на хасковлии Константин Костадинов ще разчита както на по-опитните си играчи при младежите, така и на част от тима до 16 години. 

    Двубоят между „Асти ‘91“ и „Фрегата“ започна резултатно. И двата отбора бележеха, но гостите постепенно натрупаха лек аванс. Хасковлии успяха да изравнят при 5:5. След което и поведоха. Домакините обърнаха нещата в своя полза и на полувремето водеха с 20:11. До края на срещата хасковлии не изпуснаха инициативата и спечелиха с 39:20. 

    Вторият мач е между „Фрегата“ и „Поморие“. От 13:30 часа „Асти ‘91“ излиза срещу отбора на „Поморие“. 

    Източник: Haskovo.NET

