От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Момчетата на “Асти ‘91” са вицешампиони на първенството по плажен хандбал

Сребро и бронз завоюваха отборите на хасковския клуб “Асти ‘91” на Републиканския шампионат по плажен хандбал. 

В Приморско хасковлии бяха с тимове и в двете възрасти - до 13 и до 15 години. 

При по-малките отборът завоюва сребърните медали. Хасковлии станаха вицешампиони в конкуренцията на още 4 тима. 

При по-големите отборите бяха девет. Тук хасковлии са трети в крайното класиране. 

“С колегата му Самет Муртазали сме доволни от представянето на момчетата. Играха много добре и в двете надпревари. При 15-годишните имаше повече конкуренция, при 13-годишните също станаха интересни мачове. Всички момчета ще похваля, мога да ги отлича като сплотен отбор”, коментира за Haskovo.net треньорът Недялко Манолов.

Сега за хандбалистите на “Асти ‘91” предстои подготовка за първенствата в зала. 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Безплатна синя зона в Деня на Хасково
Безплатна синя зона в Деня на Хасково
преди 2 часа
Ролс-Ройс Силвър от 1959 г. спечели голямата награда на Ретро парада в Хасково, 14-годишният Сава със специална награда
Ролс-Ройс Силвър от 1959 г. спечели голямата награда на Ретро парада в Хасково, 14-годишният Сава със специална награда
преди 4 часа
Най-добрите картинг пилоти от България стартираха битката в Хасково
Най-добрите картинг пилоти от България стартираха битката в Хасково
преди 7 часа
Угандиецът от Варна Исмаил Ссенанджи триумфира в 40-ото издание на кроса “Ванко Дяков”
Угандиецът от Варна Исмаил Ссенанджи триумфира в 40-ото издание на кроса “Ванко Дяков”
преди 7 часа
83-годишен мъж пострада от забравен газов котлон
83-годишен мъж пострада от забравен газов котлон
преди 8 часа
Над 80 свободни работни места в Хасково
Над 80 свободни работни места в Хасково
преди 9 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

Случаен виц

Ролс-Ройс Силвър от 1959 г. спечели голямата награда на Ретро парада в Хасково, 14-годишният Сава със специална награда
Безплатна синя зона в Деня на Хасково

Възможностите не идват при този, който чака. Те се пленяват от онзи, който атакува." - Джордж Патън

Последни обяви

Случайна рецепта

Пълнени чушки с риба тон
Пълнени чушки с риба тон

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини