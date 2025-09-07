Момчетата на “Асти ‘91” са вицешампиони на първенството по плажен хандбал

Сребро и бронз завоюваха отборите на хасковския клуб “Асти ‘91” на Републиканския шампионат по плажен хандбал.

В Приморско хасковлии бяха с тимове и в двете възрасти - до 13 и до 15 години.

При по-малките отборът завоюва сребърните медали. Хасковлии станаха вицешампиони в конкуренцията на още 4 тима.

При по-големите отборите бяха девет. Тук хасковлии са трети в крайното класиране.

“С колегата му Самет Муртазали сме доволни от представянето на момчетата. Играха много добре и в двете надпревари. При 15-годишните имаше повече конкуренция, при 13-годишните също станаха интересни мачове. Всички момчета ще похваля, мога да ги отлича като сплотен отбор”, коментира за Haskovo.net треньорът Недялко Манолов.

Сега за хандбалистите на “Асти ‘91” предстои подготовка за първенствата в зала.