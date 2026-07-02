Пътничка е пострадала при катастрофа, няма опасност за живота й

Пътничка е без опасност за живота след произшествие на пътя в посока свиленградското село Пъстрогор, събщиха от полицията. Във вторник, в 16,11 часа по второкласния път се е движило „БМВ“, шофирано от 38-годишен свиленградчанин.

Той е загубил управлението над колата, излязъл е в дясно от платното по посоката си на движение и се е ударил в отводнителна канавка. Вследствие от това е пострадала возещата се в автомобила пътничка на 30 години от село Длъгнево, която е настанена за лечение в МБАЛ Хасково. Пробите на водача са отрицателни, образувано е досъдебно производство.