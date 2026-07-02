4 подпалвачи вече са глобени, засилват мерките против горски пожари

Четирима причинили пожари след палане на огън, въпреки забраната, вече са глобени, съобщиха от МВР. Според директорът на РСПБЗН – Хасково старши комисар Митко Чакалов това са санкционираните от началото на пожароопасния сезон. Глобите са от 1000 до 2000 лева. Засилени проверки и превантивни мерки предприемат огнеборците в Хасковска област заради повишения риск от пожари през летния сезон. От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ предупреждават, че през последните години се отчита ръст на горските пожари, като в почти всички случаи причината е човешка небрежност.

По данни на пожарната едва около 1% от горските пожари възникват вследствие на природни явления като мълнии. Останалите 99% са резултат от човешка дейност – небрежност или умишлени действия.

От пожарната напомнят, че през пожароопасния сезон е забранено паленето на открит огън, извършването на огневи дейности, както и паленето на стърнища и растителни отпадъци. Не се допуска използването на открит огън в земеделските земи, слоговете и крайпътните ивици. Забранено е още паркирането на автомобили в непосредствена близост до житни масиви, както и използването на технически неизправна земеделска техника по време на жътвата.

През цялото лято екипи на пожарната ще извършват засилен контрол върху спазването на противопожарните изисквания от собственици и ползватели на горски територии и земеделски земи. Изпратени са и предписания до дружествата, които поддържат пътната, железопътната и електропреносната инфраструктура, да почистят сухата растителност и горимите отпадъци около съоръженията си.

Ангажименти имат и кметовете на населените места, които трябва да осигурят и поддържат негорими ивици около сметищата и гробищните паркове.

Огнеборците вече извършват обходи на рискови райони с пожарна техника. Благодарение на навременната им намеса до момента са локализирани и предотвратени над 20 пожара в областта.

От РСПБЗН призовават гражданите да бъдат особено внимателни при работа на открито. Не бива да се пали огън при ветровито време, тъй като дори малка искра може да предизвика бързо разпространяващ се пожар. При необходимост от палене на огън в дворове за битови нужди той трябва да бъде непрекъснато наблюдаван, а предварително да бъдат осигурени вода, пясък или други средства за гасене. След приключване на дейността огнището трябва да бъде напълно загасено.

Специално внимание се обръща и на почистването на сухите треви и растителните отпадъци около къщи, вили, стопански постройки, складове и търговски обекти. Препоръчително е в радиус от поне пет метра около сградите да няма леснозапалима растителност.

От пожарната напомнят още, че изхвърлянето на незагасени фасове край горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които при силно слънце могат да действат като лупа, също крие сериозен риск от възникване на пожар.

При забелязване на пожар или дори при първите признаци на задимяване гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112.