Автоинструктор е ранен при преобръщане на учебен автомобил в Харманли

Автоинструктор пострада при пътнотранспортно произшествие с учебен автомобил, управляван от курсист в Харманли, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера в 14:50 часа на разклона за село Поляново. Учебен автомобил „Фолксваген“, шофиран от 18-годишен кандидат-водач от Любимец, е изгубил контрол, навлязъл е в насрещното движение и се е преобърнал извън пътното платно. В колата е пътувал и 84-годишен инструктор, също от Любимец.

Пострадалият инструктор е настанен за наблюдение в МБАЛ–Харманли с леки наранявания. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Съставен е акт.