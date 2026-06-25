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Автоинструктор е ранен при преобръщане на учебен автомобил в Харманли

Автоинструктор пострада при пътнотранспортно произшествие с учебен автомобил, управляван от курсист в Харманли, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера в 14:50 часа на разклона за село Поляново. Учебен автомобил „Фолксваген“, шофиран от 18-годишен кандидат-водач от Любимец, е изгубил контрол, навлязъл е в насрещното движение и се е преобърнал извън пътното платно. В колата е пътувал и 84-годишен инструктор, също от Любимец.

Пострадалият инструктор е настанен за наблюдение в МБАЛ–Харманли с леки наранявания. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Съставен е акт.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ки
    кирето
    8 0
    10:12, 25 юни 2026
    Тоз инструктор много млад , редно е да сложат някой по възрастен.Само на 84 гоодини.
    Отговор
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