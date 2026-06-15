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Моторист, две пътнички, велосипедист и пешеходка пострадаха при катастрофи в Хасковско

Петима души пострадаха при четири катастрофи за три дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Моторист е пострадал в инцидент на 11-ти в Хасково. В 21 часа на кръстовището между булевард „Раковски“ и улица „Дунав“, 48-годишен се е движил с мотоциклет „Хонда“, навлязъл е на червен сигнал на светофара и е отнел предимството на лек автомобил „Мерцедес“ с водач 60-годишен. От удара между тях е пострадал мотористът, който е прегледан и освободен за лечение в дома си.

На следващия ден в 8 часа е регистрирано още едно произшествие в РУ Хасково. То е осъществено в стамболовското село Гледка. 72-годишен от кърджалийското село Морянци е управлявал „Мазда“, на която е загубил контрола и е излязъл от пътя в канавка. Вследствие от това са пострадали пътуващите в колата две негови съселянки на 46 г. и 68 г. По-младата е настанена за лечение в МБАЛ Хасково, другата е прегледана и освободена за домашно лечение. Съставен е акт.

Две леки катастрофи са регистрирани на 13-ти в Хасково и Харманли. В 17 часа на кръстовището между улиците „Люле Бургас“ и „Алеко Константинов“ в Града на Белоногата са се ударили лек автомобил „Гранд Витара“, шофиран от 18-годишен и велосипедист на 37 г. от село Горно Прахово. Причината за сблъсъка е, че велосипедистът не е спрял на пътен знак Б-2 (Стоп), заради което от удара е пострадал леко. След преглед е изписан.

В 20:30 часа в областния град е реализиран инцидент с пешеходка на кръстовището между улиците „Бяла Слатина“ и „Враца“. 13-годишна пешеходка е стояла на улица „Бяло Слатина“ и е била ударена от кросов мотоциклет, управляван от 13-годишно момче. Тийнеджърът се е движил по улицата, ударил се е в камък, при което се е отклонил и ударил момичето. Пострадалата е прегледана и освободена за домашно лечение.

Източник: Haskovo.NET

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