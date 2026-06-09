Акт и арест за водача с 2,76 промила, съборил стълб и оставил Тракиец без ток

Задържан е пияният водач, който самокатастрофира и прекъсна електрозахранването в хасковското село Тракиец, съобщиха от полицията.

Вчера в 16:40 часа с „Ауди“ се е движил 47-годишен от селото. Той е загубил управлението над автомобила, излязъл е вдясно извън платното и се е ударил в бетонен електропреносен стълб, който е паднал върху платното и е прекъснал кабелите на електрозахранването.

След удара, водачът е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробата с дрегер показала употреба на 2,76 промила алкохол в издишания въздух. Съставен му е акт и е арестуван до 24 часа по образуваното бързо производство.