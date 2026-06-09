От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

Хасковски квартали са без вода заради авария, села са на резервни количества

Екипи на ВиК отстраняват авария на Помпена станция „Ябълково“, съобщиха от водното дружество. Тя е причината за евентуално нарушено водоподаване днес в хасковските квартали „Република“, „Македонски“, „Тракийски“, „Овчарски“, така също на резервни количества са селата от водоснабдителна система Минерални бани, включваща селата: Минерални бани, Татарево, Брястово, Спахиево, Сираково, Колец.

Очаква се аварията на ПС „Ябълково“ да бъде отстранена и водоподаването да бъде възстановено до края на деня.

Поради авария частично е прекъснато водоподаването в селата Сусам и Долно Войводино.

Присъединяване към нов водопровод, изграждан по проект на Община Стамболово, е причината за нарушено водоподаване в селата Светослав и Бял Кладенец.

Подмяна на аварирал помпен агрегат е причина за нарушено водоподаване в селата Железино и Пъстроок. Частично прекъснато е водоподаването в село Мандрица, поради отстраняване на авария по вътрешна мрежа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022
Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Химически завод изпълни предписание, а месопреработвател отстрани нарушения след проверки на РИОСВ
Химически завод изпълни предписание, а месопреработвател отстрани нарушения след проверки на РИОСВ
преди 1 час
Преасфалтират улица „Кирил и Методий“ след ремонта на водопровода и тротоарите
Преасфалтират улица „Кирил и Методий“ след ремонта на водопровода и тротоарите
преди 1 час
Задаржаха двама мъже и млада жена за притежание на дрога
Задаржаха двама мъже и млада жена за притежание на дрога
преди 2 часа
Спор за имотни граници и прокарване на път в хасковския квартал „Хисаря“
Спор за имотни граници и прокарване на път в хасковския квартал „Хисаря“
преди 2 часа
Акт и арест за водача с 2,76 промила, съборил стълб и оставил Тракиец без ток
Акт и арест за водача с 2,76 промила, съборил стълб и оставил Тракиец без ток
преди 3 часа
Младежи откраднаха кола и я скриха на гробище
Младежи откраднаха кола и я скриха на гробище
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Bryan Adams - You Lift Me Up

Случаен виц

Акт и арест за водача с 2,76 промила, съборил стълб и оставил Тракиец без ток
Задаржаха двама мъже и млада жена за притежание на дрога

За една жена е по-добре да бъде красива, отколкото умна, защото мъжете по-добре виждат, отколкото мислят. - Данте Алигиери

Последни обяви

Случайна рецепта

Зимен гювеч
Зимен гювеч

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.