Хасковски квартали са без вода заради авария, села са на резервни количества

Екипи на ВиК отстраняват авария на Помпена станция „Ябълково“, съобщиха от водното дружество. Тя е причината за евентуално нарушено водоподаване днес в хасковските квартали „Република“, „Македонски“, „Тракийски“, „Овчарски“, така също на резервни количества са селата от водоснабдителна система Минерални бани, включваща селата: Минерални бани, Татарево, Брястово, Спахиево, Сираково, Колец.

Очаква се аварията на ПС „Ябълково“ да бъде отстранена и водоподаването да бъде възстановено до края на деня.

Поради авария частично е прекъснато водоподаването в селата Сусам и Долно Войводино.

Присъединяване към нов водопровод, изграждан по проект на Община Стамболово, е причината за нарушено водоподаване в селата Светослав и Бял Кладенец.

Подмяна на аварирал помпен агрегат е причина за нарушено водоподаване в селата Железино и Пъстроок. Частично прекъснато е водоподаването в село Мандрица, поради отстраняване на авария по вътрешна мрежа.