Задаржаха двама мъже и млада жена за притежание на дрога

Двама мъже и млада жена са задържани за притежание на наркотици в три отделни случая в Хасковска облбаст, съобщиха от полицията.

22-годишната жена от Симеоновград е проверена като пътник в автомобил, спрян за проверка в село Генералово. При вида на полицаите тя се е опитала да изхвърли в скута на водача на колата пакетчето с кристално вещество с тегло 4 грама. Полевият тест е показал, че прахът вътре е метамфетамин.

Със същата дрога е задържано и момче на 20 години в Димитровград. Униформени са го проверили в района на улица „Софроний Врачански“. В себе си той държал 3 сгъвки с бяло кристално вещество с тегло 3 грама. Полевият наркотест е потвърдил, че веществото е метамфетамин.

В хасковския арест е пренощувал 27-годишен от село Конуш. При проверка на „Фиат“, в който пътувал младият мъж, е установено, че той носи 2 сгъвки чай за пушене с тегло 2 грама.