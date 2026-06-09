Химически завод изпълни предписание, а месопреработвател отстрани нарушения след проверки на РИОСВ

Общо 116 проверки на 103 обекта са извършили експертите на РИОСВ – Хасково през май на територията на областите Хасково и Кърджали. В резултат са дадени 35 предписания за отстраняване на нарушения и изпълнение на законови изисквания, съставени са пет акта за административни нарушения и са издадени три наказателни постановления.

Сред обектите в Хасковска област, които са били подложени на контрол, е и химическия завод в Димитровград. Проверка на екоинспекцията е установила, че дружеството е изпълнило предписание за отстраняване на технически проблем в цех „Азотна киселина“, свързан с пропуск на фланец на топлообменник. След извършен оглед на производствената площадка и сградата на цеха инспекторите са видели, че изпускането на неорганизирани емисии е преустановено и предписанието е изпълнено.

Две извънредни проверки са извършени и в месопреработвателна фирма. Поводът е бил сигнал от граждани за неприятни миризми. При първия оглед е установено, че на открито се съхраняват замърсени съдове, касетки и отпадъчни опаковки, а извън производствената площадка се усеща миризма, характерна за дейността на предприятието. На оператора са дадени три предписания за премахване на източниците на миризми и недопускане на разпространението им извън границите на обекта. При последващата проверка инспекторите са констатирали, че площадката е почистена и всички предписания са изпълнени.

През май екоинспекцията е реагирала и на сигнал за замърсяване на река Меричлерска в Димитровград. При проверката са открити битови отпадъци и пластмасови опаковки в участък от коритото на реката. На Община Димитровград е дадено предписание при осигуряване на достъп до терена да организира почистване на замърсените места.

Служители на РИОСВ – Хасково са се отзовали и на сигнал за изхвърлени медицински отпадъци до контейнери на бул. „Раковски“ в Хасково. За да бъде предотвратен риск за гражданите, отпадъците са били незабавно събрани, а впоследствие съвместна проверка с РЗИ – Хасково е установила необходимостта те да бъдат третирани като опасни. Издадени са предписания на три лечебни заведения за недопускане на смесване на опасни и неопасни отпадъци.

Проверка е извършена и по сигнал за незаконно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в село Доситеево, община Харманли. В частен имот са установени 13 излезли от употреба автомобила, като на собственика е разпоредено те да бъдат предадени на лицензирани оператори за третиране на отпадъци.

Проверките на РИОСВ през май обхващат и обекти на територията на област Кърджали. Сред констатираните нарушения е случай на заустване на непречистени отпадъчни води от канализационната система на Крумовград в река Крумовица, за което е санкциониран ВиК оператор. Екоинспекцията е установила и неизпълнение на предписание за ремонт и реконструкция на пречиствателна станция. Именно тези случаи са част от общо петте акта, съставени през месеца за нарушения на екологичното законодателство.

От РИОСВ – Хасково отчитат, че през май са съставени пет акта за нарушения на екологичното законодателство и са издадени три наказателни постановления. Сред санкционираните са оператори, нарушили изискванията за контрол на емисиите във въздуха, за пречистване на отпадъчни води и за поддържане на пречиствателни съоръжения.

Контролната дейност на инспекцията продължава, като основната цел остава ограничаването на замърсяването и гарантирането на спазването на екологичното законодателство от предприятията и институциите в региона.