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Преасфалтират улица „Кирил и Методий“ след ремонта на водопровода и тротоарите

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    Част от улица „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде затворена за движение на автомобили на 10 юли, от 9:00 до 17:00 часа, информираха от Община Хасково. Ограничението ще важи за участъка от кръстовището с ул. „Дунав“ до кръстовището с ул. „Стара планина“.

    Причината – цялостно асфалтиране на отсечката. Движението ще бъде пренасочвано по обходни маршрути. На място ще работят униформени служители на полицията и на сектор КОРЗ.

    Община Хасково изгради нов водопровод на ул. „Св. св. Кирил и Методий“. Съществуващата стара компрометирана тръба от над 500 метра беше сменена с полиетиленови тръби с висока плътност. Направени бяха и 34 сградни водопроводни отклонения и надземни пожарни хидранти. С тази инвестиция Община Хасково сложи край на непрестанните аварии и липса на вода в домовете на хората.

    Следващият етап от благоустрояването на района са новите тротоари. Изграждането им беше направено така, че да се съхранят дърветата по една от най-зелените улици в Хасково. Сменени са всички бордюри и плочки, поставени са нови обезопасителни заграждения до входа на СУ „Васил Левски“.

    Сега предстои полагането на нова асфалтова настилка на отсечката от ул. „Стара планина“ до ул. „Дунав“.

    Източник: Haskovo.NET

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