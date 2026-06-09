Хасково се връща в романтиката на XX век с фестивала „С песните на Ари“

XXV Национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“ ще се проведе тази събота в Хасково, съобщиха от общинската администрация. На хасковска сцена отново ще прозвучат песни за любов, за романтични преживявания, за срещи и раздели, за споделени и несподелени мигове. Защото пазители на стария български градски дух от цялата страна ще гостуват в града ни.

„С песните на Ари“ е сред утвърдените културни събития в календара на Община Хасково. Фестивалът носи името на именития шлагерен изпълнител Аспарух Лешников – Ари, роден в Хасково и оставил ярка следа в историята на българската и европейската популярна музика. Мисията на фестивала е да съхранява и популяризира българската стара градска песен като възражда духа и очарованието на едни от най-обичаните песни на XX век.

Началото на фестивалната програма е на 13 юни /събота/ от 11:00 часа в голямата концертна зала на ОНЧ „Заря – 1858“ Хасково. Входът е свободен за всички почитатели на старата градска песен и българския шлагер.

В XXV Национален конкурс-фестивал на старата градска песен „С песните на Ари“ ще участват 7 вокални състава, 6 камерни формации (дуети и триа) и 15 индивидуални изпълнители от Хасково, Кърджали, Пловдив, Асеновград, Перущица, Казанлък, София, Мездра, Велико Търново, Бяла и др.

Отличените в различните категории получават грамоти и финансови награди, осигурени от Община Хасково. Председател на журито е проф. д-р Людмил Петков – преподавател по пиано и камерна музика в катедра „Пиано и акордеон“ в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив.

Членове на журито са доц. д-р Васил Василев и гл. ас. д-р Алия Хансе – преподаватели в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив.

Награди се присъждат за категориите:

1. Вокални групи

2. Камерни състави

3. Индивидуални изпълнители – мъже

4. Индивидуални изпълнители – жени

5. За най-добро изпълнение на песен от репертоара на Аспарух Лешников

6. За авторска песен в стила на старата градска песен

7. За най-добро изпълнение на шлагер от 60-те години на 20 век

8. За най-добър акомпанимент