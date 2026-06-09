60 жени и 9 мъже са пострадали при домашно насилие от началото на 2026 година в Хасковска област, стана ясно на проведеното в зала „Марица“ заседание на Областния съвет по превенция на домашното насилие. Насилниците са 69 мъже и 6 жени.

Над 400 са били подадените сигнали за домашно насилие през миналата година. След анализ от полицейски служители, 150 са били определени като основателни. От началото на 2026 година до сега сигналите са 73.

Заповедите от съда за защита през миналата година са 155, като 39 са за постоянна защита, а 116 за незабавна защита. От началото на 2026 г. заповедите за защита са 72 – 25 за постоянна и 47 за незабавна, което определя тенденцията като „устойчива“.

Нарушените заповеди през миналата година са 17, а от началото 2026 са 5.

Системните нарушители са 3-4, като срещу тях са предприети сериозни ограничителни мерки и дори има попаднали в затвора.

Областният съвет по превенция на домашното насилие обединява усилията на държавни институции и неправителствени организации, като основен инициатор е Фондация „Х и Д перспективи“.

Участниците са единодушни, че зачестяват случаите на виртуално домашно насилие като много от заплахите и случаите на системен тормоз се осъществяват чрез социални мрежи и приложения за онлайн комуникация. По най-сериозните случаи на кибердомашно насилие работи сектор „Киберпрестъпления“ към ГД БОП.