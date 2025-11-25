185 души от Хасковска област потърсиха помощ срещу насилие през 2025 г.

Увеличава се броят на хората, търсещи помощ срещу насилието в Хасковска област. Такъв извод направи психологът Петя Петкова от фондация „Х и Д Перспективи“ в днешния Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените.

През тази година до момента 185 души от Хасковска област са потърсили помощ срещу насилие. Повечето от тях са жени, като основната им възраст е между 30 и 50 години. Нуждаещите се са получили над 600 консултации от различни специалисти – психолог, юрист, социален работник, адвокат.

През цялата 2024 г. броят на тези хора е бил около 150 души.

Петкова уточни, че през 2025 г. сред клиентите им няма ситуации с летален край, но в национален мащаб до момента има повече от 23 убити жени в условията на домашно насилие.

„Целта на този ден е да отбележим, че насилието е неприемливо, че не бива да се случва и всички ние трябва да обединим усилия, за да предотвратим насилието срещу жените. Смятам, че за домашното насилие не трябва да се говори само кампанийно, а трябва да се говори постоянно, за да дадем възможност на много хора да намерят помощ“, каза Петя Петкова.

Тя уточни, че насилието има много измерения и фини форми, някои от които са почти незабележими – психическо, емоционално, икономическа зависимост, така модерното напоследък дигитално насилие и физическото насилие, което е разпознаваемо и се вижда, като това е преломният момент, в който хората тръгват да търсят помощ.

„В последно време се наблюдава буквално бум на дигиталното насилие, под което се разбира всичко това, което се случва в интернет и социалните мрежи – тормоз от страна на извършителите върху техните жертви. Може да бъде под формата на уронващи престижа публикации, снимки от съвместния живот, преследване по различни форми за комуникация в интернет“, сподели специалистът. Тя допълни, че законът защитава от всички форми на домашно насилие.

Фондация „Х и Д Перспективи“ разполага с три консултативни центъра в областта – в Хасково на улица „Пирин“ №9, Димитровград и Свиленград, като в Бригадирския град има и Кризисен център, в който пострадалите хора намират подслон до 6 месеца и са изключително защитени.

За справяне с насилието са важни превенцията и търсенето на своевременна помощ, категорична е Петя Петкова. Тя уточни, че фондацията, на която тя е съучредител, изпълнява проект в тази връзка. Инициативата носи името „Трансформация за живот без насилие“, като в периода от 25 ноември до 10 декември 2025 г. ще се проведат срещи, информационни беседи с общности, обучения за институции и заключителна дискусия с представители на държавни структури в 16 населени места в Хасковска област.

Повече от изказванията на Петя Петкова във видеото към публикацията.

Анета Кутелова