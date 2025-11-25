От х:

Три медала и отборна купа за хасковските щангисти на Държавното първенството

    Хасковските шангисти подновиха тренировки след участието си на втория и финален кръг на Държавното лично-отборно първенство в Карлово. Възпитаниците на Живко Архондев и Мая Иванова стигнаха до три отличия в индивидуалната надпревара. Златимир Иванов се окичи с бронзов медалист в тежка категория при кадетите до 15 години. Макар да е все още в по-малката възрастова група, той участва при батковците и се класира трети с двубой от 201 кг.

    При девойките Никол Лозева също е бронзова медалистка. Тя е трета при девойките до 53 кг. Никол завърши с двубой от 85 кг. Вицешампион при мъжете до 71 кг стана Георги Делчев. Той изхвърли 97 кг и изтласка 145 кг.

    В комплексното класиране от първи и втори кръг на отборната битка хасковският клуб стигна до купата за трето място при девойките.

    Щангистите на „Бяла мечка“ с отлично представяне на турнир в Смолян
    Георги Делчев спечели турнир по вдигане на тежести в Стара Загора
    Готвят турнир по щанги в памет на Величко Чолаков
    Златен Златомир Ковачев – шампион с 250 килограма двубой
    Втори ден в Смолян продължава Държавното лично първенство по вдигане на тежести
    Елитът на българските щанги пристига в Хасково следващата седмица
    Делян Добрев: Съдът ни е като от Африка
    Много ценни медали за състезателите на „Виолена“ от държавното първенство по аеробика
    Нов фалстарт по делото за присвояване срещу бивша общинска служителка заради отвод на съдия
    Два леки автомобила изгоряха при пожар в автосервиз, механик е обгазен
    Петя Даймянова, Константин Николов и Валентин Маринов остават в ареста за отвличане на жена
    185 души от Хасковска област потърсиха помощ срещу насилие през 2025 г.
