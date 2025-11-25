Три медала и отборна купа за хасковските щангисти на Държавното първенството

Хасковските шангисти подновиха тренировки след участието си на втория и финален кръг на Държавното лично-отборно първенство в Карлово. Възпитаниците на Живко Архондев и Мая Иванова стигнаха до три отличия в индивидуалната надпревара. Златимир Иванов се окичи с бронзов медалист в тежка категория при кадетите до 15 години. Макар да е все още в по-малката възрастова група, той участва при батковците и се класира трети с двубой от 201 кг.

При девойките Никол Лозева също е бронзова медалистка. Тя е трета при девойките до 53 кг. Никол завърши с двубой от 85 кг. Вицешампион при мъжете до 71 кг стана Георги Делчев. Той изхвърли 97 кг и изтласка 145 кг.

В комплексното класиране от първи и втори кръг на отборната битка хасковският клуб стигна до купата за трето място при девойките.