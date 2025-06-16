От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

Група на читалище „Заря“ е първа на конкурса-фестивал „С песните на Ари“

Национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“ излъчи най-добрите изпълнители, представящи стари шлагери и градски песни от миналия век. Жури с председател доц. д-р Жан Пехливанов – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и членове: проф. д-р Людмил Петков и гл. ас. д-р Алия Хансе – преподаватели в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, оцени музикално-художествените качества на изпълнителите в конкурса и определи класирането. Вокална група „Нежни думи“ при чиалище „Заря-1858“ Хасково спечели в категорията вокални групи. Ето и цялото класиране:

КАТЕГОРИЯ „ВОКАЛНИ ГРУПИ“

I  НАГРАДА – Вокална група „НЕЖНИ ДУМИ“ при ОНЧ „Заря-1858“ Хасково

II  НАГРАДА – Група за стари градски песни „ЕДЕЛВАЙС“ при НЧ „Кирил Маджаров-1866“ Смолян

III  НАГРАДА – Група за стари градски и шлагерни песни „СПОМЕНИ“ при НЧ „Надежда-1900“ – с. Чавдар, област София

КАТЕГОРИЯ „КАМЕРНИ СЪСТАВИ“ (дует, трио, квартет)

I  НАГРАДА – Дует ЕЛЕНА АВРАМОВА И ХРИСТО КЕНАНСКИ,  Смолян

II  НАГРАДА – Дует НАДЯ НИКОЛОВА И ТЕНЧО ВАСИЛЕВ,  Хасково

III  НАГРАДА – Дует „ЗЛАТОТО НА БАБА“ – КРИСТИНА ЧОЛАКОВА И РОСИЦА ПАРУНЕВА при НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“,  Асеновград     

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ЖЕНИ“

I  НАГРАДА   –  КОРНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, Бяла

II  НАГРАДА – НИНА МЪЛЧАНОВА, Казанлък

III НАГРАДА – СОФИЯ ГИНЕВА, Хасково

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – МЪЖЕ“

I  НАГРАДА – РАНГЕЛ МРЯНОВ, Перущица

II НАГРАДА – СВЕТОСЛАВ ВЕЛКОВ при НЧ „Елин Пелин-1896“ – Елин Пелин

III НАГРАДА – не се присъжда

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН ОТ РЕПЕРТОАРА НА АРИ

ВИГ „ТРАКИЯ“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛАГЕР ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ

КРИСТИНА ЧОЛАКОВА при НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“, Асеновград     

НАГРАДА ЗА АВТОРСКА ПЕСЕН В СТИЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН

СТЕФАН МИЛЕВ, Хасково

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР АКОМПАНИМЕНТ

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА, Казанлък

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.
ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов
ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Германия иска екстрадицията на софиянец по обвинения от преди 9 години
Германия иска екстрадицията на софиянец по обвинения от преди 9 години
преди 3 часа
Безкрайният керван на гастарбайтерите потегли – мислят как да облекчат трафика
Безкрайният керван на гастарбайтерите потегли – мислят как да облекчат трафика
преди 4 часа
Змия стресира хасковлии в „Кенана“
Змия стресира хасковлии в „Кенана“
преди 5 часа
Заловиха младеж с грам дрога и безакцизни цигари в региона
Заловиха младеж с грам дрога и безакцизни цигари в региона
преди 5 часа
Поредна авария наводни ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в Хасково
Поредна авария наводни ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в Хасково
преди 6 часа
„Елементи“ е мотото на годишната изложба на арт-школа „Колорит“
„Елементи“ е мотото на годишната изложба на арт-школа „Колорит“
преди 7 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – гост народния певец Хамид Имамски

Случаен виц

Змия стресира хасковлии в „Кенана“
Заловен с 20 кг марихуана за 380 000 лева остава в ареста

Тайната на дълголетието: Яж наполовина, ходи двойно, смей се тройно и обичай безкрайно! - тибетска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Пълнени зеленчуци по италиански
Пълнени зеленчуци по италиански

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини