РЗИ-Хасково с апел към родителите: Проверете имунизационния статус на децата си заради риск от морбили

Здравните власти в Хасково отправиха спешен призив към родителите в областта да проверят незабавно имунизационния статус на своите деца. Причината е нарастващата опасност от разпространение на морбили (дребна шарка) – силно заразно вирусно заболяване, което се разпространява по въздушно-капков път и може да доведе до сериозни усложнения.

Д-р Снежана Иванова от РЗИ – Хасково припомни тежката епидемична обстановка в страната през 2010-2011 г. Тогава България регистрира 24 000 случая на морбили, като болестта отне живота на 24 души, 20 от които бяха деца.

„Моля чрез медиите този призив да стигне до родителите – да посетят личните си лекари незабавно за проверка на имунизациите,“ заяви д-р Иванова.

Д-р Станимира Тананова подчерта, че анализът на текущите случаи в страната показва тревожна тенденция: по-голямата част от заболелите са без имунизационно покритие. Тя поясни, че пълната защита изисква два приема на ваксината, а децата, които нямат нито един или са само с един прием, попадат в „много рисков контингент“.

„При морбилите нещата се развиват много бързо. В 30% от случаите се наблюдават усложнения,“ предупреди д-р Тананова. Най-засегната е възрастовата група до 5 години, но риск съществува и за по-големите деца, както и за възрастните.

Здравните инспектори са категорични, че единственият сигурен начин за предпазване е ваксинацията. РЗИ вече е изпратила указания до всички общопрактикуващи лекари в областта. Основните стъпки за гражданите са:

 – Свържете се с личния лекар: Проверете дали детето ви има нанесени две дози ваксина срещу морбили в имунизационния паспорт.

  – Наваксване на пропуските: Ако има пропусната доза, имунизацията трябва да се извърши възможно най-скоро.

 – Информираност: Следете за симптоми и избягвайте контакт с неваксинирани лица, ако има съмнение за огнище.

Основните симптоми са: висока температура и общо неразположение; хрема, кашлица и зачервени очи; характерен обрив, който обикновено започва от лицето и се разпространява надолу по тялото.

„Направата на имунизация е гаранция, че децата ще останат здрави,“ заключи д-р Тананова.

Източник: Haskovo.NET

