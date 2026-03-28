Катастрофа в Хасково като по чудо се размина без пострадали

Катастрофа е станала на хасковската улица „Бузлуджа“ в 15:30 часа днес. За това сигнализира читател.

Мъжът изпрати до редакцията на HASKOVO.NET кадри от инцидента. От видео записа се вижда, че лек автомобил се движи по отсечката. Внезапно от ул. „Беласица“ навлиза друга кола и така се стига до сблъсъка.

Като по чудо при удара двете коли не отнасят колоездач, който се оказва съвсем близо до катастрофиралите автомобили. Видимо мъжът успява да избяга от удара.

Според свидетели няма пострадали при инцидента. Натъпили са само материални щети.