На 16 и 17 май ще пръскат срещу комари в община Хасково

Продължава обработката на зелените площи в община Хасково с топъл аерозол, съобщиха от администрацията. Дейностите са в изпълнение на програмата за борба с вредителите.

През нощта 16 и 17 май 2026 г. ще бъде извършена обработка срещу възрастните форми на комарите. Препоръчително е пчеларите да ограничат от паша пчелните семейства в този период. Графикът за обработка с топъл аерозол е:

Нощта на 16 срещу 17 май – обработка на парк Ямача и реката по бул. „Илинден“

Нощта на 17 срещу 18 май – обработка на парк Кенана и коритото на река Хасковска

Като част от борбата с комарите продължават и ларвицидните обработки на 12 безоточни водни басейна, намиращи се в околностите на града. Продължават и ежедневните пръскания на зелените площи в целия град срещу кърлежи и комари. Те се извършват от общинското звено за ДДД в ОП „Екопрогрес“. Всички обработки срещу кърлежи и комари на тревните площи в детските градини и училищата са извършени в график, според предписанието на РЗИ от лицензирани фирми с разрешение от Министерството на здравеопазването за биоциди.