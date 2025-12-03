Трима загинали, 22 ранени и 6432 нарушения за месец в Хасковска област

6432 нарушения констатираха пътните полицаи в Хасковска област през ноември, съобщиха от полицията.

Най-голям брой електронни фишове се установяват за нарушение на скоростта – от 31-40 км/ч.

Общият брой на ПТП за месеца е 76. От тях 22 са тежки с 3 загинали и 22 ранени граждани.

Констатираните 6432 нарушения се разделят на 320 акта, 1153 фиша и 4964 електронни фиша. Най-много нарушения са констатирани при неспазване на скоростта, на предимството, неправилно спиране и паркиране и управление на техническо неизправно МПС. Задържани са 8 водачи за шофиране след употреба на алкохол и 6 с дрога. 98 водачи са шофирали без предпазни колани, а 5 са използвали мобилните си телефони по време на движение. Хванати са 14 неправоспособни шофьори и 44 за управление без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Констатирани са и 106 нарушения от страна на пешеходци.

Пътните полицаи са провели 38 полицейски операции по безопасност на движението и 9 по метода на широкообхватния контрол. През месеца временно са спрени от движение 36 пътни превозни средства и е прекратена регистрацията на 22 ППС.