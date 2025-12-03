От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Трима загинали, 22 ранени и 6432 нарушения за месец в Хасковска област

6432 нарушения констатираха пътните полицаи в Хасковска област през ноември, съобщиха от полицията.

Най-голям брой електронни фишове се установяват за нарушение на скоростта – от 31-40 км/ч.

Общият брой на ПТП за месеца е 76. От тях 22 са тежки с 3 загинали и 22 ранени граждани.

Констатираните 6432 нарушения се разделят на 320 акта, 1153 фиша и 4964 електронни фиша. Най-много нарушения са констатирани при неспазване на скоростта, на предимството, неправилно спиране и паркиране и управление на техническо неизправно МПС. Задържани са 8 водачи за шофиране след употреба на алкохол и 6 с дрога. 98 водачи са шофирали без предпазни колани, а 5 са използвали мобилните си телефони по време на движение. Хванати са 14 неправоспособни шофьори и 44 за управление без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Констатирани са и 106 нарушения от страна на пешеходци.

Пътните полицаи са провели 38 полицейски операции по безопасност на движението и 9 по метода на широкообхватния контрол. През месеца временно са спрени от движение 36 пътни превозни средства и е прекратена регистрацията на 22 ППС.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Юлий Шекеров е водещият реализатор за „Хасково“ през есенния полусезон, Влади Узунов на второ място
Юлий Шекеров е водещият реализатор за „Хасково“ през есенния полусезон, Влади Узунов на второ място
преди 1 час
Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област
Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област
преди 1 час
ВиК продължава акцията по прекъсване водата на длъжници, отстраняват аварии в Хасково
ВиК продължава акцията по прекъсване водата на длъжници, отстраняват аварии в Хасково
преди 1 час
Облачно със слаб вятър
Облачно със слаб вятър
преди 3 часа
Иван Бакърджиев завърши автомобилния шампионат с победа
Иван Бакърджиев завърши автомобилния шампионат с победа
преди 19 часа
Как български инструмент помага на учители и ученици да оценят и развиват дигиталните си умения?
Как български инструмент помага на учители и ученици да оценят и развиват дигиталните си умения?
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Любо Киров - Последното решение

Случаен виц

Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област

Щастието е като пеперуда, която, когато я преследваме, винаги остава извън обсега ни, но, ако седнем кротко, може да кацне върху нас. - Натаниел Хоторн

Последни обяви

Случайна рецепта

Охлюви плакия
Охлюви плакия

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини