38 отбора се борят за трофеите от детски футболен турнир в Хасково

    Турнирът „Haskovo Cup 2025“ стартира днес. Надпреварата, организирана от Сдружение „Спортни турнири – бъдещи шампиони“, се провежда за втори път в града. Турнирът е за деца, родени в периода от 2013 до 2018 година.

    38 отбора стартират битката в трите отделни възрастови групи. Сред тях има и местни тимове. Сред останалите отбори са Левски“, „Локомотив“ (София), „Арда“, „Спартак“ (Плевен), „Марек“, „Родопа“. Състезанието във формат Футбол 5 се провежда в спортен комплекс „Спартак“. Срещите от Футбол 7 са на стадионите „Хасково“ и „Младост“, а двубоите от Футбол 9 са само на стадион „Хасково“.

    Финалите и награждаването са на 7 декември.

    Източник: Haskovo.NET

