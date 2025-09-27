„Димитровград“ с домакинска загуба. ОФК „Хасково“ с класика в Асеновград

„Димитровград“ запис поражение при домакинството си на „Нефтохимик“. Двубоят от 9 кръг на Трета Югоизточна лига завърши при резултат 0:2. Гостите вкараха по едно попадение във всяко от полувремената. Така „Димитровград“ остава с 8 точки и е на 17 място. В следващия кръг тимът гостува на дубъла на „Локомотив“ (Пловдив).

В друг мач от кръга ОФК „Хасково“ записа ценен успех над „Асеновец“. Футболистите на Живко Желев спечелиха с 0:3. И трите попадения паднаха след почивката. За 0:1 точен след повече от час игра бе Владислав Узунов. Гостите поведоха с два гола след попадението на Юлий Шекеров. Класиката в Асеновград с второто си попадение в срещата оформи Влади Узунов.

С победата хасковлии натрупаха 10 точки и се изкачиха на 13 позиция в класирането. Успехът бе второ пореден за тима и общо трети от началото на първенството в Трета Югоизточна лига. В следващия кръг „Хасково“ е почива, а на 4 октомври гостува на „Димитровград“.