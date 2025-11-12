Двама са в болница след катастрофа край Узунджово

Двама души пострадаха при катастрофа край хасковското село Узунджово. Инцидентът стана около 11 часа днес.

Сблъскали са се две коли, движещи се в посока от селото към областния град. По първоначална информация, водач на лек автомобил „Хонда“ е предприел изпреварване, въпреки наличието на забранителен пътен знак и непрекъсната линия. Той е изпреварвал лек автомобил „Мерцедес“ със старозагорска регистрация, шофиран от жена от Узунджово. Тя навила волана наляво и последвал сблъсък между колите.

При удара, японският автомобил излетял в крайпътната канавка, а немското возило се завъртяло на пътя. Пострадали са двамата водачи, които са откарани с линейка в хасковската болница. По предварителна информация, те са без опасност за живота.

Шофьорите са тествани за алкохол, но промили не са отчетени. Предстои да им бъде направен тест за наркотици.

Движението в района беше временно затруднено.