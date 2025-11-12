Шестима са задържани с наркотици в Хасково, Димитровград и Симеоновград

Шестима са задържани през денонощието за държане на наркотик, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

В РУ Димитровград е бил 27-годишен от село Злато поле, заловен с 2 ампули, реагиращи при полеви наркотест на канабиноиди и 20-годишен от село Караджалово, в чийто автомобил при проверка е открит плик с 14 грама зелено кафява листна маса.

В участъка в Симеоновград са доведени двама – на 19 г. и 46 г. В по-младия е открита грам суха зелена листна маса с мирис на марихуана, а в по-възрастния – грам бяло кристално вещество, подлежащо на експертиза.

В ареста на областния град е пренощувал мъж на 34 г., в когото при проверка са намерени грам бяло кристално вещество и саморъчно свита цигара с чай за пушене. Шестимата са били задържани с полицейска мярка до 24 часа.