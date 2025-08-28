От х:

17 °C

Слънчево и топло

Ще бъде слънчево и топло през целия ден. Температурите ще бъдат между 15 и 29 градуса.

В петък и през по-голямата част от деня в събота ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен.

Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 31° и 36°. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има на места в Западна България.

Източник: Haskovo.NET

