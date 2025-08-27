За 40-ти път организират Лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ от Димитровград до Хасково

Община Хасково организира за 40-ти път Лекоатлетически крос „Ванко Дяков“, съобщиха от кметството. Състезанието се провежда традиционно в празничните дни на Хасково, посветени на Деня на града – 8 септември.

На 7 септември 2025 г. точно в часа 10:00 ч. лекоатлетите ще стартират от Димитровград. Финалът на кроса е в Хасково, на бул. „Раковски“, до сградата на НАП.

Желаещите да премерят сили по трасето Димитровград-Хасково могат да се запишат за участие на старта, на 7 септември, в 9:00 ч. пред кино „Химик“ в Димитровград.

Лекоатлетите ще бъдат разделение във възрастови групи: юноши; девойки; мъже 40 г.; жени 35 г.; жени над 35 г.; ветерани мъже 40 до 50 г.; ветерани мъже 50 до 60 г.; ветерани мъже над 60 г.; ветерани жени над 50 г.; ветерани мъже над 70 г.

Община Хасково ще отличи победителите във всички възрасти с парични награди. Награждаването ще бъде на финала в Хасково, веднага след приключване на състезанието.

Община Хасково осигурява транспорт за състезателите до Димитровград, в 8:30 ч. от пл. „Спартак“ до СУ „Васил Левски“ Хасково. За допълнителна информация на тел. 038/603 392.