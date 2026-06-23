Задържаха 774 кутии с лекарства за холестерол, остеопороза, диабет и депресия

Близо 780 кутии контрабандни лекарства, хранителни добавки и „маркови“ стоки задържаха митническите служители на МП „Капитан Андреево“ при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 18.06.2026 г. на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. Водачът – украински гражданин, пътувал с още два мъже, от Турция през България за Украйна. В зоната за митнически контрол шофьорът декларирал, че пренася 292 текстилни изделия и 10 колана, всички с лога на известни марки. Мъжът декларирал и 10 400 стикера за джанти на автомобили с фигуративни и словни изображения на търговски марки. Стоките са задържани поради съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост.

Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните дейности в личния багаж на шофьора са открити недекларирани общо 774 кутии с лекарства и хранителни добавки с различно предназначениe, сред които за висок холестерол, остеопороза, диабет и депресия.

Контрабандните медикаменти са задържани, а на нарушителя е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.