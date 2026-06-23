От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Задържаха 774 кутии с лекарства за холестерол, остеопороза, диабет и депресия

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Близо 780 кутии контрабандни лекарства, хранителни добавки и „маркови“ стоки задържаха митническите служители на МП „Капитан Андреево“ при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 18.06.2026 г. на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. Водачът  – украински гражданин, пътувал с още два мъже, от Турция през България за Украйна. В зоната за митнически контрол шофьорът декларирал, че пренася 292 текстилни изделия и 10 колана, всички с лога на известни марки. Мъжът декларирал и 10 400 стикера за джанти на автомобили с фигуративни и словни изображения на търговски марки. Стоките са задържани поради съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост.

    Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните дейности в личния багаж на шофьора са открити недекларирани общо 774 кутии с лекарства и хранителни добавки с различно предназначениe, сред които за висок холестерол, остеопороза, диабет и депресия.

    Контрабандните медикаменти са задържани, а на нарушителя е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Комисия тръгва на обход по разбитите общински пътища в Хасковска област
    Комисия тръгва на обход по разбитите общински пътища в Хасковска област
    преди 1 час
    Арх. Деляна Панайотова от Хасково е назначена за началник на ДНСК
    Арх. Деляна Панайотова от Хасково е назначена за началник на ДНСК
    преди 6 часа
    Без вода са части от центъра и квартал „Училищни“ в Хасково
    Без вода са части от центъра и квартал „Училищни“ в Хасково
    преди 6 часа
    Двама са задържани с метамфетамин и марихуана
    Двама са задържани с метамфетамин и марихуана
    преди 6 часа
    Шофьор с присъда за алкохол седна пак зад волана и удари пешеходец в Книжовник
    Шофьор с присъда за алкохол седна пак зад волана и удари пешеходец в Книжовник
    преди 6 часа
    Хасково е сцена на младост, театър, музика, изкуство – започна „Сцена на края на града“
    Хасково е сцена на младост, театър, музика, изкуство – започна „Сцена на края на града“
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Bryan Adams - You Lift Me Up

    Случаен виц

    Комисия тръгва на обход по разбитите общински пътища в Хасковска област

    Да управляваш много хора е същото, като да управляваш малко – въпрос на организация. - Сун Дзъ

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Шоколадов крем Брюле
    Шоколадов крем Брюле

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.