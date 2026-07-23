Санират Младежкия център и онкоболницата в Хасково за близо 1 млн. евро

Община Хасково обяви обществена поръчка за енергийно обновяване на сградите на Младежкия център и Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) – Хасково, съобщиха от местната администрация.

Проектът е част от концепцията на общината „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково–Харманли–Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“.

Обществената поръчка включва две обособени позиции – за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Младежкия център и в сградата на СБАЛО – Хасково. Дейностите предвиждат изготвяне на инвестиционни проекти, строително-монтажни работи и авторски надзор по време на изпълнението.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 959 078,61 евро без ДДС. За обновяването на Младежкия център са предвидени до 456 534,08 евро без ДДС, а за сградата на СБАЛО – до 502 544,53 евро без ДДС.

Срокът за изпълнение на дейностите е между 360 и 420 календарни дни.

Сградата на Младежкия център е построена в началото на 70-те години и е въведена в експлоатация през 1973 г. След реализиране на предвидените мерки целта е сградата да достигне клас на енергопотребление „А“ и да намали потреблението на първична енергия с минимум 30%. Очакваното годишно намаление на енергопотреблението е около 68%, а емисиите въглероден диоксид да бъдат намалени с близо 118 тона годишно.

Предвижда се и осигуряване на достъпна среда за всички надземни нива на сградата. На покрива на Младежкия център общината планира изграждането на астрономическа обсерватория, която обаче не е част от настоящата обществена поръчка.

Сградата на СБАЛО – Хасково е построена през 1925 г. и се използва за болнична дейност. След енергийното обновяване целта е тя също да достигне клас „А“, като се предвижда значително намаляване на разходите за енергия и по-голямо използване на енергия от възобновяеми източници.

Проектът се финансира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“.