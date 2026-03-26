Общините нямат достатъчно средства да изплащат възнагражденията на СИК

    Общините не разпологат с достатъчно средства, за да изплащат еднократните възнаграждения на членовете на СИК за деня на изборите. Причината е, че според последните промени в закона, всички 9 партии в 51 НС трябва да имат по един член в СИК.

    Проблемът беше обсъден на работна среща в Областна администрация – Хасково.

    „Формулирайте финансовите си нужди, ние ще препратим исканията към Министрески съвет“, каза в отговор областният управител Гинка Райчева.

    Друг проблем са новите паравани за гласуване, които са прекалено тесни за хора с увреждания. Областният управител отговори на представител на Община Стамболово, че законът е делегирал достатъчно ясно права и отговорности на общините и местната власт носи отговорност за това какви паравани да избере.

    Председателят на РИК Добромир Якимов изтъкна къто сериозен проблем замените, които се правят в съставите на СИК. „Обучаваме един състав на СИК, а след замените той се променя. Така в съставите на СИК идват хора, които не са обучени, а това е предпоставка за грешки при попълването на протоколите“, каза Якимов. 

    Представителите на общините негодуваха и срещу отпадането на възнагражденията за членовете на СИК, които участват в обучения. Това според тях щяло да демотивира хората да участват в обучения. 

    На срещата бяха обсъдени още логистични, организационни и технически проблеми при провеждането на изборите на 19 април.

    Източник: Haskovo.NET

