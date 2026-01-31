От х:

Облачно със слаб вятър, почти без валежи

Времето над Хасковска област ще бъде облачно, на места ветровито, но почти без валежи. Градусите ще бъдат между 5 и 8. Поривите на вятъра ще достигнат 13 км в час.

В неделя, с преминаването на нов средиземноморски циклон през южните райони от Балканския полуостров, отново ще се създаде валежна обстановка. Ще се задържи облачно, от юг ще започнат валежи от сняг, значителни по количество ще са в крайните южни райони от страната. Ще се образува и задържа снежна покривка.

До вечерта валежите ще обхванат по-голямата част от Южна и Източна България. Вятърът ще е от север-североизток, до умерен, в източните райони и силен, с него застудяването ще продължи. В Източна България и по старопланинските проходи ще има виелици и навявания. Температурите ще са без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°.

В понеделник сутринта в източните райони все още ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно и ветровито, застудяването ще продължи, и дневните температури в цялата страна ще са отрицателни. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът ще отслабне.

Източник: Haskovo.NET

БФС обновява помощен футболен терен в Димитровград
преди 1 час
Откриха труп на мъж в апартамент в Хасково
преди 14 часа
Хасковски общински съветник показа танцувални умения и изкуството на татуировките в клип
преди 16 часа
Синът на „Бабангида" подписа договор с „Левски"
преди 16 часа
Баскетболистите на „Хасково" приемат „Политехника" през уикенда
преди 17 часа
Откриха реновираната сграда на пожарната служба в Димитровград
преди 17 часа

