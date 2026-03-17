Превантивно изпускат язовир „Тракиец“

Превантивно се изпуска водата от язовир „Тракиец“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Водоемът в Хасковска област е сред трите в страната, в които се осигуряват свободни обеми. Другите два са язовирите „Студена“ и „Ахелой“.

Към 16.03.2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 4892,4 млн. куб. м, което представлява 74,85% от общия им обем.

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) до края на тази и в началото на следващата седмица на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Към 16 март и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.