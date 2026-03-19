Задържаха четирима с наркотици в Хасковска област, конфискуваха колата на пиян водач

Задържани са четирима души с наркотици и пиян водач в Хасковска област вчера, съобщиха от полицията.

Около 13 часа вчера, 21-годишен е арестуван в Харманли със станиолова сгъвка с 2 грама марихуана.

Около 14:30 часа, в Харманли е задържан и 34-годишен от града с 1 грам марихуана.

Около 15:50 часа, в хасковския квартал „Орфей“ е проверен 23-годишен мъж от града. Полицаите установили, че той държи станиолова сгъвка, съдържаща около 2 грама марихуана, за която заявил, че е за лична употреба.

По трите случая са образувани полицейски преписки. Мъжете са задържани за срок до 24 часа.

Около 11:40 часа вчера, служители на РУ – Свиленград извършили проверка на криминално проявен и осъждан 39-годишен мъж от село Генералово. В него е открита кутия с бяло кристалообразно вещество, с общо тегло около 1,37 грама. При последвала проверка в обитавано от мъжа жилище, намиращо се в село Генералово, в постройка тип навес, е открита пластмасова бутилка с бяло кристалообразно вещество с тегло около 278 грама, която при полеви наркотест реагирала на метамфетамин. Открити са също стъклен буркан, съдържащ бяло прахообразно вещество, което при направен полеви наркотест реагирало положително на НУВ, с общо бруто тегло около 680 грама, 3 бутилки с надписи „фосфорна киселина“, „медицински бензин“, „солна киселина техническа“ и бутилка с розова течност. По случая е образувано бързо производство. Задържан е за срок до 24 часа.

На 18.03.2026 г., около 13:15 часа, в село Иваново, служители на РУ – Харманли спрели за проверка лек автомобил „Ситроен“, собственост и управляван от 70-годишен мъж от село Върбово, община Харманли. При проверка с техническо средство „алкотест дрегер“ са отчетени 1.29 промила в издишания въздух. Отказал кръвна проба. По случая е образувано бързо производство. Автомобилът е иззет. Задържан е за срок до 24 ч.

Източник: Haskovo.NET

Хванаха 11-годишен за кражба на обеци от къща
