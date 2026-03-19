Ученици разгледаха специалностите в 26 ВУЗ-а, сред които три хасковски

Представители на 26 ВУЗ-а в България се включиха във форум „Висше образование в България – избери своето бъдеще!“, провеждащ се днес Младежки център в Хасково. В тази връзка са обособени щандове и всяко от висшите учебни заведения представя предлаганите специалности, възможностите за обучение, условията за кандидатстване, както и перспективите за професионална реализация след завършване на висше образование. Сред тях са трите хасковски ВУЗ-а: Регионален център за дистанционно обучение – Хасково към УНСС, Филиал Хасково на Тракийски университет – Стара Загора и Висше училище по сигурност и икономика.

Форумът в Хасково бе посетен предимно от дванайсетокласници, но имаше и по-малки ученици, дошли да се ориентират в бъдещото си развитие в образованието във висше учебно заведение.

Събитието продължава до 16 часа днес. Организира се от кариерните консултанти към ЦПЛР–ОУО със съдействието на Регионално управление на образованието в Хасково.