Деца от Хасково пазят традицията за изработване на сурвачки

    Деца от Хасково пазят българската традиция за изработването на сурвачки. Доказателство за това е ентусиазмът им за участие в третия конкурс „От Коледа до Васильовден“ за сурвачка и коледна картичка, организиран от местното НЧ „Пейо Яворов-1982“.

    Един от творците е четвъртокласникът Даниел Кънев от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, който от 4 години посещава заниманията в хасковското читалище със секретар Росица Димова. 10-годишното момче е участвало в категорията за сурвачки и е класирано на трето място.

    Пред Haskovo.net, той сподели тънкостите за изработката на богато украсената дряновица.

    „Моята сурвачка е направена от дряново дърво. Има пуканки, домашно изсушени плодове, вълна, семки от тиква и паричка. Мама даде идеята за изработването на сурвачката и се получи“, сподели Даниел, който категорично заяви, че не за изработването ѝ не е използвал идеи от приложения за изкуствен интелект, които са много актуални сред връстниците му.

    Конкурсът се провежда за трети път и набира все по-голяма популярност, като в последния – през 2025 г. в него участваха 417 деца от 1 до 7 клас, сподели секретарят на читалището Росица Димова. На първо място в категорията за изработване на сурвачки е класиран Тодор Делччев от 4 клас в СУ „Христо Смирненски“ в Хасково.  

    Целта на проявата е децата да се запознаят, пазят и предават българската традиция, защото голяма част от младото поколение не е запознато с правенето на сурвачка.

    „Това е и предизвикателство пред родители, баби и дядовци да покажат пред децата по какъв начин те са правели сурвачки и защо трябва да се правят те.

    Повече за изработването на сурвачки – във видеото към публикацията.    

    Източник: Haskovo.NET

