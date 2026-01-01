Празнуваме Васильовден - първият празник за новата 2026 г

1356 души празнуват имен ден на Васильовден в Община Хасково. От тях 1068 ще посрещат гости в града, а останалите в малките населени места от общината.

Още с първите часове на 1 януари България се събужда не само с надеждата за ново начало, но и с аромата на празнична трапеза. Васильовден - денят на Свети Василий Велики - е един от най-светлите и обичани зимни празници в народния календар.

Той поставя символичното начало на годината и носи послание за здраве, берекет и благополучие.

Точно заради това, в този преходен период трябва да си пожелаем нещо и чрез магията на сурвакарите - да ни се сбъдне. Точно в тези дни обикалят сурвакарите със своите пожелания и благословии за да тръгне годината на добре, да е благодатна, да се ражда много - всичко това се вижда в техните пожелания.

Освен сурвакането и гадеането за това какъв съпруг ще се падне на неомъжените моми, трапезата на Васильовсден също играе своята голяма роля в предсказването за това, каква ще е Новата година.