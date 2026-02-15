Силният вятър вдигна на крак пожарната в Хасково

Силният вятър вдигна на крак пожарникарите в Хасково. Днес по обяд поривите събориха мазилка на блок на бул. "Раковски". Някои от падащите парчета бяха толкова големи, че застрашаваха преминаващите по тротоара пешеходци, както и колите по булеварда. Затова се наложи екип на "Гражданска защита" да обезопаси с лента мястото и да дежури през целия ден в района.

Паднали дървета и клони имаше и по бул. "България" до театъра.

Голямо дърво падна и до пътния възел в кв. "Орфей".

Поривите на вятъра днес достигнаха 70 км/ч.

