От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Силният вятър вдигна на крак пожарната в Хасково

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Силният вятър вдигна на крак пожарникарите в Хасково. Днес по обяд поривите събориха мазилка на блок на бул. "Раковски".  Някои от падащите парчета бяха толкова големи, че застрашаваха преминаващите по тротоара пешеходци, както и колите по булеварда. Затова се наложи екип на "Гражданска защита" да обезопаси с лента мястото и да дежури през целия ден в района. 
    Паднали дървета и клони имаше и по бул. "България" до театъра.
    Голямо дърво падна и до пътния възел в кв. "Орфей".

    Поривите на вятъра днес достигнаха 70 км/ч. 
     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Волейболистките на „Берое“ сразиха „Раковски“
    Волейболистките на „Берое“ сразиха „Раковски“
    преди 8 минути
    Денис Семерджиев със сребърен медал от турнир по тенис на маса
    Денис Семерджиев със сребърен медал от турнир по тенис на маса
    преди 18 минути
    Делян Добрев отрече, че напуска ГЕРБ
    Делян Добрев отрече, че напуска ГЕРБ
    преди 23 минути
    Хасково бе домакин на мачове от хандбалното първенство при най-малките
    Хасково бе домакин на мачове от хандбалното първенство при най-малките
    преди 1 час
    Призови класирания за хасковлии на държавния шампионат по борба за деца и за момичета
    Призови класирания за хасковлии на държавния шампионат по борба за деца и за момичета
    преди 3 часа
    Делян Добрев напуска ГЕРБ и политиката за трети път
    Делян Добрев напуска ГЕРБ и политиката за трети път
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Krisiya - Нежност

    Случаен виц

    Делян Добрев напуска ГЕРБ и политиката за трети път
    Хасково бе домакин на мачове от хандбалното първенство при най-малките

    Вниманието в думите е висше красноречие. Франсис Бейкън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Филе с гъби и кашкавал
    Филе с гъби и кашкавал

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини