Денис Семерджиев със сребърен медал от турнир по тенис на маса

Пловдив бе домакин на национален турнир по тенис на маса за различни възрастови групи. Участваха и възпитаници на СКТМ „Хасково“.

Денис Семерджиев се представи на високо ниво и спечели сребърен медал при момчетата до 9 години. Хасковлията игра силно и стигна до финала, където обаче отстъпи и остана на второто място.

Още трима състезатели на хасковската школа по тенис на маса участваха на турнира в Пловдив. Въпреки, че не стигнаха до медалите, те се представиха на добро ниво. Това бяха Красен Семерджиев, Пламен Фералиев и Николай Делчев.

„Това е първо отличие за клуба през тази година. Доволен съм от представянето на състезателите. За някои от тях това бе дебютно участие“, коментира треньорът на хасковския клуб Павел Костадинов.